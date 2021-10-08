ФОТО: Трусы наружу. Знаменитости запустили странный тренд с нижним бельем
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Знаменитые модели и блогерши массово стали публиковать в соцсетях снимки, на которых они запечатлены с торчащими из-под штанов трусами, и запустили новый тренд.

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Так, например, американская певица Рианна сфотографировалась в черном полупрозрачном нижнем белье с аппликациями в виде радуг, торчащем из-под темных велосипедных шортов. Участница британского реалити-шоу Love Island Зара Макдермотт, в свою очередь, снялась в черном комплекте белья и расстегнутых брюках красного цвета с белым узорчатым принтом.

Модель Мора Хиггинс разместила фото в белом кроп-топе, спортивных штанах бренда Nike того же цвета и серых стрингах, а телезвезда Меган Бартон Хансон снялась в оранжевом бикини, торчащем из-под черных лакированных брюк.

Помимо этого, сводная сестра супермодели Кейт Мосс Лотти опубликовала кадр в розовом костюме, состоящем из топа на бретелях, стрингов и спортивных штанов. Тренд поддержала и блогерша Молли Мэй Хаг: ее запечатлели в черном купальном костюме и расстегнутых черных джинсах.

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