ФОТО: У Линды Мурниеце появился новый возлюбленный
Foto: Privātais arhīvs

Бывшая глава МВД, ушедшая в бизнес Линда Мурниеце подтвердила, что снова в отношениях.

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Слухи о романе экс-политика ходили уже давно, так как в социальных сетях Линда все чаще стала публиковать снимки мужчины. А недавно в профиле Мурниеце появился статус "В отношениях", где отмечен и мужчина по имени Раймонд Рейка. Он также установил в своем аккаунте такой статус.

О новом избраннике Линды, согласно публичной информации, известно, что он работает менеджером по продажам сети строительных магазинов Būvniecības nams Kurši. Мужчина живет активной социальной жизнью, снимками которой щедро делится в соцсетях. Раймонда и Линду вместе можно часто видеть в кафе гостиницы, которой управляет Мурниеце.

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Laimīgs ❤️
A post shared by Raimonds Reika (@raimondsreika) on Jul 3, 2020 at 5:07am PDT
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Kad sekundes ir vienā ritmā ❤️
A post shared by Raimonds Reika (@raimondsreika) on Jul 2, 2020 at 5:59pm PDT
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Sagaidīt, kad Saule mostas ❤️
A post shared by Raimonds Reika (@raimondsreika) on Jul 8, 2020 at 3:12pm PDT
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A post shared by Linda (@linda_murniece) on Jul 19, 2020 at 1:36am PDT

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DELFI Showtime

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DELFI Showtime
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