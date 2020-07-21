ФОТО: У Линды Мурниеце появился новый возлюбленный

Бывшая глава МВД, ушедшая в бизнес Линда Мурниеце подтвердила, что снова в отношениях.

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Слухи о романе экс-политика ходили уже давно, так как в социальных сетях Линда все чаще стала публиковать снимки мужчины. А недавно в профиле Мурниеце появился статус "В отношениях", где отмечен и мужчина по имени Раймонд Рейка. Он также установил в своем аккаунте такой статус.

О новом избраннике Линды, согласно публичной информации, известно, что он работает менеджером по продажам сети строительных магазинов Būvniecības nams Kurši. Мужчина живет активной социальной жизнью, снимками которой щедро делится в соцсетях. Раймонда и Линду вместе можно часто видеть в кафе гостиницы, которой управляет Мурниеце.