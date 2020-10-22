Privātais arhīvs
Foto: Privātais arhīvs

Буквально на днях Владимира Преснякова начали поздравлять с очередным отцовством, не совсем правильно поняв его пост. На что он ответил: "Ещё нет, но уже скоро!!!" И вот сегодня Наталья Подольская порадовала записью "Сверху решили, что сегодня".

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Супруги назвали мальчика Иваном. Сейчас малыш и его мама чувствуют себя хорошо.

В отличие от многих знаменитостей, Наталья не захотела скрывать лицо малыша. Она опубликовала фото, на котором хорошо видно мальчика. Поклонники тут же завалили супружескую пару поздравлениями. "Какая прекрасная новость. Очень за вас рады"; "Вы такая гармоничная пара. Мальчику очень повезло с родителями"; "Поздравляю. Пусть малыш будет счастлив и здоров", — делились эмоциями подписчики Подольской.

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Наш Ваня Пресняков. ❤️ Сверху решили , что сегодня. Мы очень счастливы. Все хорошо.

Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya) 22 Окт 2020 в 10:50 PDT

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