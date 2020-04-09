Телеведущая и участница юмористического шоу Comedy Club впервые стала мамой.

Об этом 35-летняя артистка рассказала у себя в Instagram. По словам женщины, девочка родилась немного раньше срока. "Все здоровы и счастливы! Чувствуем себя отлично, узнаем друг друга. Вообще, то, что произошло и, главное, как — это просто фантастика!" — пишет Кравец.

Для супруга Кравец, продюсера Аркадия Водахова, ребенок также стал первым.