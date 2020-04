View this post on Instagram

Ну что, друзья..)) Здравствуй, наше с @yellohood маленькое большое Счастье! 🤗❤️ Мы ждали этого несколько в другую дату, но кое-кто решил всё за нас..)) Рано утром пришлось быстро одеться и поехать на обследование на #ВсякийСлучай. Ехали на полчаса, поэтому собранная для роддома сумка с вещами осталась дома. Забегая вперёд, скажу, что она бы и не пригодилась, вообще всё необходимое выдают на месте! 🤗 В общем, выезжали налегке, «время-то ещё будет!» Думали мы..)) В итоге мы стали родителями чудесной ДЕВОЧКИ 🌸🎉 Все здоровы и счастливы! Чувствуем себя отлично, узнаём друг друга ;)) Вообще, то, что произошло и ,главное, КАК- это просто фантастика ! Дорогой, теперь уже РОДНОЙ @roddompravda ! То, что ВЫ для нас сделали- настоящее чудо! Ваша работа была настолько слаженной, чёткой и ,что очень важно- спокойной, что уже к вечеру дня родов мелькнула мысль: ну что, за носочками, например, голубого цвета, ТОЧНО снова только сюда! ;)) Это действительно СЧАСТЬЕ иметь возможность просто успокоиться и довериться невероятным профессионалам и хорошим людям в одном лице! 🎶✨)) А дальше под торжественную музыку: В родах принимали участие (и заботились о нас до и после): Акушеры-гинекологи: Кан Наталья Енкыновна (СПАСИБО за роды и за кофе 🙏 ;)) Сергунина Ольга Александровна, Тютюнник Виктор Леонидович, Горбунов Андрей Львович, Поляков Николай Александрович, Аношин Алексей Сергеевич – анестезиолог - отдельный респект ✊😄 Неонатологи: Сухобокова Елена Сергеевна 🌼 Комкова Ирина Викторовна 🌸 Акушерки: Гурина Антонина Михайловна, Магомедова Муслимат Гаджиевна Замечательные медсёстры и детские медсёстры❣️ ✨ Отдельные благодарности Алексеевой Инне Николаевне, Диковой Инне Борисовне, Шаровой Марине Львовне, Аревик Чархифалакян 😘 Ольге Панфиловой 🤗 Ивановой Елене ✊☺️ ❣️ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВАМ ОТ НАС ТРОИХ❣️ А мы отправляемся в большое путешествие в Новый мир и домой разбирать сумку для роддома ;)) ❤️ ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ, ЛЮБВИ И СЧАСТЬЯ ❤️ #РоддомЕМС #экспертыЕМС #рекомендед100%

