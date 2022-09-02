ФОТО: Украинская блогер София Стужук переехала в гламурный дом в Риге

Одна из самых популярных блогеров Украины София Стужук за свою 27-летнюю жизнь сменила место жительства уже в десятый раз — теперь она переехала из просторного особняка в Юрмале в эксклюзивный частный дом в Риге. Стужук объявила о больших изменениях в жизни в своем Instagram, а также пригласила на экскурсию по новому дому.

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После окончания договора аренды дома в Юрмале София Стужук и ее бойфренд Антон Левандовскис в сентябре переехали в Ригу – в двухэтажный дом со множеством комнат, сауной, джакузи, большой гардеробной и качелями на потолке. Смена места жительства означает, что Стужук останется жить в Латвии. Этот вопрос был актуален для ее пяти миллионов подписчиков, так как многие спрашивали, не вернется ли она на родину в Украину.

"Была бы одна - каталась бы по миру. Летала, путешествовала, ни к какому бы месту не привязывалась. Но когда большая семья, когда детки… ну нужна стабильность какая-то. Казалось бы, я организовала ее себе 2 года назад, купив Дом в Киеве. Но не тут то было. Жизнь продолжает меня закалять!", - написала София в своем посте.

По ее словам, она переезжает уже десятый раз в жизни. После того, как переехала в Киев из Крыма в 2014 году, она впоследствии меняла одно место жительства за другим.

Во сколько обошелся внушительный двухэтажный дом в Риге, София пока ничего не сообщала. Если арендную плату за предыдущий юрмальский дом в размере 4000 евро блогер делила со своим бойфрендом, то о стоимости этого дома пока ничего неизвестно.

Как уже сообщалось, одна из самых известных украинских блогеров София Стужук приехала в Латвию с тремя детьми, спасаясь от войны на родине. Отношения с загадочным мужчиной из Латвии позволили ей обрести комфортное место для жизни в Юрмале, где она отпраздновала свое 27-летие.