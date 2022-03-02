ФОТО: Украинские знаменитости идут добровольцами на войну

Украинские певцы, режиссеры, актеры и спортсмены не только выразили поддержку своему народу в соцсетях, но взяли в руки оружие и обороняют Киев и свои населенные пункты.

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Кто из украинских звезд защищает свою страну, рассказывает издание "Обозреватель".

Дмитрий Дикусар

Украинский хореограф Дмитрий Дикусар явился в военкомат со своим военным билетом, чтобы присоединиться к составу ВСУ. "Пополнил ряды. Потанцуем!" — написал Дикусар в Instagram.

Виктор Бронюк

Лидер группы "ТІК" Виктор Бронюк является почетным гражданином города Винница, поэтому присоединился к территориальной обороне Винницкой области.

Андрей Хливнюк

Лидер украинской группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк 24 февраля записался в Силы теробороны. Он призвал фанатов также присоединяться и защищать Украину.

Александр Положинский

Экс-фронтмен группы "Тартак" Александр Положинский пошел в военкомат и вступил в ряды Вооруженных cил Украины. Он должен был подписать контракт гораздо раньше, но заболел, поэтому пришлось отложить подписание. Теперь музыкант находится в резерве ВСУ.

Группа "Антитіла"

Все музыканты из украинской рок-группы "Антитіла" пошли защищать Киев в рядах теробороны. "Сменили музыкальные инструменты на оружие, но иначе нельзя", - заявили артисты. Среди них — фронтмен Тарас Тополя, у которого трое несовершеннолетних детей. Прямо на улицах исполнители представили свой новый альбом, который они готовили несколько лет.

Братья Капрановы

С первого дня войны 24 февраля украинские писатели братья Капрановы борются вместе с полком "Азов". Близнецы Дмитрий и Виталий заявили, что Киев устоит.

Олег Сенцов

Украинский режиссер Олег Сенцов, который провел в политическом заключении в России более 5 лет, также присоединился к Силам теробороны. "Враг хочет уничтожить Украину и ее народ. Все к оружию! Идите в военкоматы, вступайте в ряды ВСУ, записывайтесь в самооборону, сдавайте кровь, помогайте фронту, сопротивляйтесь в тылу агрессора" — написал Сенцов в своем обращении к подписчикам.

Юрий Ткач

Украинский юморист Юрий Ткач со своей семьей находится в Киеве. Актер записался в тероборону и защищает столицу Украины. Он не хотел это афишировать, но решил ответить всем, кто задает ему где он и чем сейчас занимается.

Олег "Фагот" Михайлюта

Музыкант Олег Михайлюта, известный под псевдонимом "Фагот", также защищает Киев в рядах теробороны. Лидер группы "ТНМК" получил оружие и патрулирует улицы. В своих соцсетях он призвал украинцев следовать его примеру и отправиться в военкомат.

Алексей Тритенко

Актер Алексей Тритенко вместе со своим товарищем, режиссером Ахтемом Сеитаблаевым уже несколько суток защищает Киев. "Еще одна ночь позади. Неспокойно, но мы держимся. Все будет Украина", — написал он в Instagram.

Игорь Кондратюк

Музыкальный продюсер (а в прошлом — знаток "Что? Где? Когда?") Игорь Кондратюк присоединился к рядам теробороны Житомирской области. Встать на защиту украинских территорий его побудило желание быть полезным и помогать. Об этом он заявил в прямом эфире телемарафона 27 февраля.

Александр Ярмак

Рэпер Александр Ярмак также вступил в ряды сил теробороны, чтобы защищать Киев. В соцсетях он подчеркнул, что Украина выстоит, потому что в Вооруженных силах Украины много "толковых" ребят.

Василий Ломаченко

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Василий Ломаченко вступил в батальон территориальной обороны города Белгород-Днестровский в Одесской области. Мэр города Виталий Граждан опубликовал фото со спортсменом и написал, что с такими бойцами Украина находится в безопасности.

Александр Усик

Украинский боксер из Крыма Александр Усик также взял в руки оружие и записался в территориальную оборону.

Владимир Кличко

Украинский боксер Владимир Кличко вместе с братом мэром Киева Виталием Кличко записался в бригаду территориальной обороны еще 2 февраля.