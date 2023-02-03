ФОТО: Умерла секс-символ 1960-х, актриса Ракель Уэлч

15 февраля скончалась одна из красивейших актрис своего поколения Ракель Уэлч. Как сообщает TMZ со ссылкой на семью артистки, она скончалась после непродолжительной болезни. Какой именно, не уточняется. Уэлч было 82 года.

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Мировая слава пришла к ней в 1966 году, когда в прокат вышли "Фантастическое путешествие" и "Миллион лет до нашей эры". Последний сделал ее секс-символом, благодаря тому, что на экране она была одета в малюсенькое бикини из оленьей шкуры.

Партнерами Уэлч на съемочной площадке в разные годы были Фрэнк Синатра, Дин Мартин и Жан-Поль Бельмондо, однако очень успешными стали единичные ленты - например, "Ослепленный желаниями" и "Три мушкетера". Во второй половине 1970-х слава актрисы стала угасать и она работала преимущественно на телевидении, появляясь в кино лишь в эпизодических ролях.

В то же время она вполне успешно занималась бизнесом, выпуская фитнесс-программы и собственную линию косметики. При этом в мемуарах Уэлч отмечала, что не может назвать свою карьеру неудачной, хотя сталкивалась с определенными ограничениями: "Моя внешность была немного экзотической, и меня никогда не приглашали на роли, которые я хотела бы сыграть".

Тем не менее в списке "Самых сексуальных звезд ХХ века" журнала Playboy Уэлч занимает третье место.