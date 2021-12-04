ФОТО: В Риге прошла церемония прощания с композитором Мартиньшем Браунсом

В субботу, 4 декабря, в Риге в Домском соборе прошла церемония прощания с известным латвийским композитором Мартиньшем Браунсом, который скончался 24 ноября.

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Мартиньш Браунс родился 17 сентября 1951 года в Риге в семье врачей. Он учился в Музыкальной средней школе Эмиля Дарзиня по классу фортепиано, хора и хорового дирижирования, а также на отделении теории музыки, где он также изучал композицию у Гедерта Раманса.

В 1970 году начал обучение в Латвийской государственной консерватории имени Язепса Витолса в классе композиции Адольфса Скулте. Браунс окончил консерваторию в 1975 году со степенью композитора и учителя музыки.

Широкой публике Браунс стал известен как участник и руководитель различных рок-ансамблей и групп, а самые продуктивные годы его работы связаны с группой Sīpoli — одной из лучших латвийских рок-групп.

Композитор был заведующим музыкальным отделом Латвийского национального театра, художественным руководителем камерного хора Sindi putnu dārzs.

Браунс сочинял музыку к театральным постановкам и фильмам, его произведения исполняются на Вселатвийском празднике песни и танца. Композиция Saule, Pērkons, Daugava получила особое признание далеко за пределами Латвии.

Браунс был членом Союза кинематографистов Латвии и Союза композиторов.

Он семь раз получал приз "Большого Кристапа", неоднократно признавался лучшим театральным композитором. В 2001 году получил награду Министерства культуры за яркий творческий вклад в обогащение латышской культуры (Sapnis par Rīgu).

Браунс — обладатель премии Copyright Infinity Award 2017.

3 мая 2018 года Мартиньш Браунс был награжден Орденом Трех звезд 4-й степени за "За заслуги в культуре и выдающийся многогранный творческий вклад в развитие латвийской музыки".

12 февраля 2019 года композитор получил премию года в области музыкальных записей "Золотой микрофон" — за вклад в развитие латвийской музыки на протяжении всей жизни.

Forte Production выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Мартиньша Браунса и почитателям его таланта.