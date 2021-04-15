ФОТО: В Ригу приехал самый быстрый человек планеты Усейн Болт
Foto: Privātais arhīvs

Если вдруг на улицах столицы увидите человека, похожего на Усейна Болта, вы не обознались - легендарный ямайский спринтер сейчас действительно находится в Риге.

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О визите знаменитого спортсмена стало известно из его фотопубликаций в Instagram. В stories Болт также показал короткие фрагменты видеосъемки в помещениях компании D.FAB, расположенной в Пардаугаве.

Глава D.FAB Индра Витола рассказала, что у них легкоатлет провел весь день 14 апреля. Вначале его визит в Ригу был тайным, что было включено в договор, однако он сам себя рассекретил в соцсетях. Подробностей Витола раскрыть не может, только то, что съемки проходили в рамках подготовки рекламной кампании, лицом которой является Усейн Болт. Она также не скрывает гордости, что голландская компания TeamHorstHuis, которая готовит видео- и фотоматериалы, выбрала для съемок именно Ригу.

Как долго Усейн Болт пробудет в нашей столице, неизвестно.

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