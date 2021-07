ФОТО: В сети появились кадры со съемок нового "Секса в большом городе"

В Нью-Йорке полным ходом идут съемки продолжения легендарного сериала "Секс в большом городе" под названием "And Just Like That…". Недавно в сети появились фотографии со съемочной площадки.

Совсем скоро первая серия мини-сериала будет доступна в стриминговом сервисе HBO Max. Новый проект разработан как продолжение старого "Секса в большом городе, но рассказывать он будет о жизни зрелых женщин от 50-ти и старше.

Известно, что в легендарном сериале, съемки которого продолжались с 1998 по 2004 год, у героини Миранды родился сын Брейди, а у Шарлотты в семье появилось две дочери - Лили и Роуз.

Недавно были опубликованы фотографии со съемок, на которых видно, как теперь выглядят дети главных героинь. Детей Шарлотты играют 25-летняя актриса Кэти Анг (Лили) и 12-летняя Алекса Суинтон (Роуз), а сына Миранды - 23-летний Найл Каннингем.

Также на съемочной площадке был замечен 57-летний Дэвид Эйгенберг, который играет мужа Миранды, Стива. Кроме того, актриса Сара Джессика Паркер, сыгравшая Кэрри Брэдшоу была замечена в компании своего лучшего друга в сериале Стэнфорда Блэтча и его мужа Энтони Марентино.

Героиня Саманта Джонс в новом сериале не появится — сыгравшая ее Ким Кэтролл в 2017 году заявила, что не намерена возвращаться к этой роли.