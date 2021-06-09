ФОТО: В сети появился снимок Дарьи Жуковой с маленьким сыном
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Бывшая жена Романа Абрамовича, предпринимательница Дарья Жукова, которая в 2019 году вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса, довольно скупо делится новостями личной жизни в социальных сетях. Но за нее это делают друзья. Например, американский журналист Дерек Бласберг, показавший фотографию Даши с 3-месячным сыном Филипом.

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Снимок он опубликовал в соцсетях в день рождения Жуковой, отметившей 8 июня 40-летний юбилей.

Сама же Дарья даже в праздничные дни не афиширует личную жизнь. Например, фотографию своей свадьбы с Ниархосом она опубликовала лишь спустя несколько месяцев. А о беременности Жуковой стало известно в декабре прошлого года, когда об этом сообщили британские таблоиды. Известно, что мальчик, которого назвали Филипом в честь его дедушки по отцу.

Для Ставроса Ниархоса ребенок стал первенцем. У Дарьи также есть двое детей от Романа Абрамовича — 12-летний Аарон и 8-летняя дочь Лея.

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DELFI Showtime

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DELFI Showtime
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