ФОТО: В Словении подожгли странную деревянную статую Мелании Трамп
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Вызвавшую споры и насмешки деревянную статую первой леди США, установленную на родине Мелании Трамп, демонтировали после попытки поджога.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Неизвестные злоумышленники попытались сжечь статую 4 июля, в День независимости США, после чего автор скульптуры - живущий в Берлине американский художник Брэд Дауни - попросил убрать ее.

Статуя была установлена в прошлом году рядом с городом Севнице в Словении, где росла будущая супруга президента США Дональда Трампа. Деревянная Мелания "носила" голубой костюм, в котором ее прототип был рядом с мужем во время инаугурации. Чуть позже неподалеку от Мелании появилась деревянная статуя ее супруга еще большего размера. Правда, в январе она была уничтожена поджигателями.

Несмотря на возмущение и насмешки жителей, которые сочли работу Дауни издевательской, скульптура стала достопримечательностью и привлекла в Севнице множество туристов, покупавших сувениры, посвященные президенту США и его супруге.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

5

Source

DELFI Showtime

Tags

Дональд Трамп Мелания Трамп
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form