ФОТО: В Словении подожгли странную деревянную статую Мелании Трамп

Вызвавшую споры и насмешки деревянную статую первой леди США, установленную на родине Мелании Трамп, демонтировали после попытки поджога.

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Неизвестные злоумышленники попытались сжечь статую 4 июля, в День независимости США, после чего автор скульптуры - живущий в Берлине американский художник Брэд Дауни - попросил убрать ее.

Статуя была установлена в прошлом году рядом с городом Севнице в Словении, где росла будущая супруга президента США Дональда Трампа. Деревянная Мелания "носила" голубой костюм, в котором ее прототип был рядом с мужем во время инаугурации. Чуть позже неподалеку от Мелании появилась деревянная статуя ее супруга еще большего размера. Правда, в январе она была уничтожена поджигателями.

Несмотря на возмущение и насмешки жителей, которые сочли работу Дауни издевательской, скульптура стала достопримечательностью и привлекла в Севнице множество туристов, покупавших сувениры, посвященные президенту США и его супруге.