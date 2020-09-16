ФОТО: В Словении установили новую статую Мелании Трамп взамен сожженной

На родине первой леди США Мелании Трамп 15 сентября открыли статую - бронзовую копию сожженной в июле вандалами деревянной скульптуры супруги Дональда Трампа.

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Автором является тот же художник - Брэд Дауни, выполнивший новую работу в натуральный рост Мелании. В отличие от предыдущей, которая была "одета" в голубой костюм, который был на первой леди в день инаугурации президента, копия изготовлена в одном цвете.

На прикрепленной рядом табличке написано, что скульптура посвящена памяти прежде стоявшему на этом месте памятнику Мелании.

Напомним, неизвестные злоумышленники попытались сжечь статую 4 июля, в День независимости США, после чего автор скульптуры - живущий в Берлине американский художник Брэд Дауни - попросил убрать ее.

Статуя была установлена в прошлом году рядом с городом Севнице в Словении, где росла будущая супруга президента США Дональда Трампа (в девичестве - Кнаус). Деревянная Мелания "носила" голубой костюм, в котором ее прототип был рядом с мужем во время инаугурации. Чуть позже неподалеку от Мелании появилась деревянная статуя ее супруга еще большего размера. Правда, в январе она была уничтожена поджигателями.

Несмотря на возмущение и насмешки жителей, которые сочли работу Дауни издевательской, скульптура стала достопримечательностью и привлекла в Севнице множество туристов, покупавших сувениры, посвященные президенту США и его супруге.