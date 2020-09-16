Российский юморист Евгений Петросян впервые показал сына, рожденного в браке с Татьяной Брухуновой, бывшей помощницей артиста.

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Петросян, который 16 сентября отмечает 75-летний юбилей, опубликовал в соцсетях снимок, нак котором держит в руках улыбающегося малыша. "А вот и он — Ваган Евгеньевич Петросян", — подписал фотографию юморист.

Как сообщали СМИ, ребенок появился на свет в середине марта этого года. Ни Петросян, ни Брухунова официальных комментариев о ребенке не давали, не потдтверждая и не опровергая информацию.