instagram.com/petrosyanevgeny
Foto: instagram.com/petrosyanevgeny

Российский юморист Евгений Петросян впервые показал сына, рожденного в браке с Татьяной Брухуновой, бывшей помощницей артиста.

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Петросян, который 16 сентября отмечает 75-летний юбилей, опубликовал в соцсетях снимок, нак котором держит в руках улыбающегося малыша. "А вот и он — Ваган Евгеньевич Петросян", — подписал фотографию юморист.

Как сообщали СМИ, ребенок появился на свет в середине марта этого года. Ни Петросян, ни Брухунова официальных комментариев о ребенке не давали, не потдтверждая и не опровергая информацию.

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А вот и он - Ваган Евгеньевич Петросян!

A post shared by Евгений Петросян (@petrosyanevgeny) on Sep 15, 2020 at 11:00pm PDT

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