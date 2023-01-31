ФОТО: Вайра Вике-Фрейберга впервые после операции вышла в свет. С тростью

В среду вечером в кинотеатре Splendid Palace состоялась премьера одного из самых долгожданных латвийских фильмов – "Молоко матери" (Mātes piens) Инары Колмане. Бывший президент Вайра Вике-Фрейберга была среди гостей премьеры с мужем Имантом, и это ее первое появление на публике после операции.

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Экс-президент передвигалась в кинотеатре с помощью трости, но преодолеть ступеньки ей помогли композитор Раймонд Тигулс и телохранитель.

У Вайры Вике-Фрейберги долгое время были проблемы с коленями, и в конце прошлого года ей сделали операцию в Латвии.

В январе экс-президент подтвердила журналу Privatā Dzīve, что сейчас все силы направляет на выздоровление. Перед Рождеством она вернулась домой из больницы и посвятила время восстановлению, чтобы пойти на премьеру фильма "Молоко матери".

Foto: DELFI

На премьеру долгожданного фильма пришли родственники актеров, люди, работающие в сфере культуры, а также поклонники латвийского кинематографа.