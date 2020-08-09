ФОТО: Валерий Сюткин в возрасте 62 лет стал отцом в четвертый раз

Певец Валерий Сюткин в 62 года стал отцом в четвертый раз, передает Starhit со ссылкой на знакомых артиста.

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По данным издания, он со своей 45-летней женой Виолой скрывали беременность. Последние месяцы они находились за городом.

"Валера и так был всегда внимательным мужем, но какой заботой он окружил Виолу в период беременности — это надо видеть! Пылинки сдувал!" — рассказали изданию друзья семьи.

По их словам, беременность у Виолы прошла достаточно спокойно.

Мальчик стал четвертым ребенком Сюткина. В нынешнем браке артиста родилась также дочь Виола. У певца еще есть дочь Елена и сын Максим от двух предыдущих браков.



