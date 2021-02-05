ФОТО: Вдали от суеты. Уютный дом Сандры Буллок на побережье Атлантики
Foto: Publicitātes foto/Tybee Vacation Rentals

Сандра Буллок - не только талантливая актриса и мама двух приемных детей, но и магнат в сфере недвижимости, удачно ведущая свой бизнес по всей территории США.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Недавно принадлежавший ей дом в Джорджии был продан, пишет TopTenRealEstate, однако сумма сделки не называется. Как уточняет портал, дом в небольшом городке Тайби-Айленд (население - около 3 тысяч человек) Сандра купила в 2001 году за 1,5 миллиона долларов и спустя 18 лет выставила на продажу.

Поместье, в которое входят главный (312 кв.м) и гостевой (264 кв. м) дома, стоит на берегу океана на участке площадью 12 тыс. кв. м и имеет доступ к одному из красивейших частных пляжей с белым песком. На территории есть большой бассейн, игровая комната, тренажерный зал и баскетбольная площадка. Дома оформлены в деревенском стиле - в отделке и интерьере использовано дерево и натуральные ткани, создающие ощущение уюта.

На острове Тайби, который в летние месяцы становится популярным курортом, есть дома и у других знаменитостей - музыканта Джона Мелленкампа, автора бестселлеров Мэри Кей Эндрюс. Нередко сюда приезжают отдыхать Джон Траволта, Майли Сайрус, а также Бен Аффлек - чтобы сходить в свой любимый ресторан North Beach Bar and Grill.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

0

Source

DELFI Showtime

Tags

Сандра Буллок
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Фото: Пять идей для компактного рабочего места дома
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Неделя 'Wolt Take Time': спортивный вызов Ники Линде
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии

Объявления

Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
149 000€
Aveņu iela, Babītes nov.,
209 000€
Žagatu iela, Purvciems, Rīga,
176 400€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 050 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
87 400€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
169 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
791 406€
Mūrnieku iela, Centrs, Rīga,
168 000€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
65 000€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
220 059€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 794€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
124 200€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
83 000€
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
131 000€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
123 000€
Komētas iela, Ziepniekkalns, Rīga,
134 500€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
78 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
91 800€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
99 900€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
112 960€
Aleksandra Čaka iela, Centrs, Rīga,
191 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
83 000€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
93 000€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
164 946€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
91 300€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
120 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
97 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
129 902€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
136 500€
Komētas iela, Ziepniekkalns, Rīga,
134 500€
Staraja Rusas iela, Āgenskalns, Rīga,
142 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
146 500€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
27 200€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
72 550€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
301 130€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
122 600€
Liliju iela, Garkalnes nov.,
91 900€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
2 160€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
505 780€
Buru iela, Torņakalns, Rīga,
119 000€
Bērzu iela, Ādažu nov.,
97 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
42 500€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
86 200€
Žagatu iela, Purvciems, Rīga,
90 100€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
2 028€
Zasulauka iela, Āgenskalns, Rīga,
45 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
900€
Klusā iela, Tukuma nov.,
63 800€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
136 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
98 000€
Mārupes nov.,
1 499 000€
Gaujas iela, Cēsu nov.,
79 500€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
126 000€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
115 000€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
120 000€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
90 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
95 900€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
422 400€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
184 937€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
145 614€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
67 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
46 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
184 300€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
99 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
125 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
1 163 971€
Tallinas šoseja, Ādažu nov.,
197 000€
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
82 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
159 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
83 021€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
163 000€
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
105 000€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
102 300€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
53 500€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
79 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
150 300€
Žagatu iela, Purvciems, Rīga,
130 600€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
100 000€
Ģedules iela, Iecavas nov.,
99 900€