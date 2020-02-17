Российская поп-исполнительница Анна Семенович через социальные сети обратилась к СМИ, опубликовавшим неудачный снимок певицы, сделанный на одном из недавних мероприятий.

В размещенном в Instagram посте Анна показала несколько скриншотов, где приведены заголовки статей о якобы набравшей вес Семенович, которая обзавелась тройным подбородком и пузом.

"Я не модель от Армани, но я нормальная, здоровая и красивая женщина", - пишет Анна. В доказательство она выставила видеоролики с того же мероприятия, где все могут убедиться, что ни пуза, ни лишних подбородков у нее нет.