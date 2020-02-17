RIA Novosti/Scanpix
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Российская поп-исполнительница Анна Семенович через социальные сети обратилась к СМИ, опубликовавшим неудачный снимок певицы, сделанный на одном из недавних мероприятий.

В размещенном в Instagram посте Анна показала несколько скриншотов, где приведены заголовки статей о якобы набравшей вес Семенович, которая обзавелась тройным подбородком и пузом.

"Я не модель от Армани, но я нормальная, здоровая и красивая женщина", - пишет Анна. В доказательство она выставила видеоролики с того же мероприятия, где все могут убедиться, что ни пуза, ни лишних подбородков у нее нет.

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Мои дорогие журналисты , я понимаю вас, я сама начинала с журналистики и всем нужна сенсация . Но есть нормы приличия и как прекрасно, что в наше время есть Инстаграм и я могу с вами поспорить. Вы пишете , что у меня тройной подбородок и огромное пузо☺️ Я все понимаю , я не не модель от Армани, но я нормальная , здоровая и красивая женщина. Но у меня нет трёх подбородков , как вы меня выставили на 3 и 4 фотке , у меня есть доказательство моей внешности на первых двух видео ! На этих видео без фильтров видна вся я! Так зачем вы пишите , то , чего нет! Вас это делает счастливей? Или вам от этих статей повышают зарплату ? Я никого не осуждаю , я просто хочу понять 😫где в вас душа, человечность и Божий свет, ребят ну хватит!!! Давайте перестанем искать выгоду только для себя , давайте будем лучше , чем мы есть и тогда жизнь станет другой. Мы самы творим неприятности, даже такими мелкими статьями. Я смеюсь и одновременно мне больно, мы же люди и мы должны друг другу помогать , а не топить ! Любимые , кто со мной , за правду и добро ?👇🏼 #клевета #аннасеминович #добро #любовь #справедливость #позитищики❤❤❤

A post shared by Семенович Анна (@ann_semenovich) on Feb 15, 2020 at 2:53pm PST

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