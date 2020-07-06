Популярный финский и российский киноактер Вилле Хаапасало во время пандемии коронавируса вынужден был забыть о съемках. Вместо этого он вернулся к своей давней мечте: стал готовить и продавать грузинскую еду, пишет mail.ru.
Фотографией Вилле за прилавком поделилась жительница финского села Пуумала. "Мы пошли поесть хачапури и поболтать с Вилле Хаапасало. Взяли еще хачапури домой", — написала Арми Летьенен.
Фотографиями и видео с Вилле, продающим хачапури, регулярно делятся многие жители Пуумалы. Некоторые из них приходят на набережную именно ради актера. Можно сказать, что его киоск — чуть ли не главная местная достопримечательность.
Цена хачапури в лавке Хаапасало — 12 евро. В пекарне актера трудятся шесть человек.
О желании открыть грузинский ресторан любитель кавказской кухни Хаапасало рассказал еще в 2015 году.