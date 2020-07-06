Популярный финский и российский киноактер Вилле Хаапасало во время пандемии коронавируса вынужден был забыть о съемках. Вместо этого он вернулся к своей давней мечте: стал готовить и продавать грузинскую еду, пишет mail.ru.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Фотографией Вилле за прилавком поделилась жительница финского села Пуумала. "Мы пошли поесть хачапури и поболтать с Вилле Хаапасало. Взяли еще хачапури домой", — написала Арми Летьенен.

Фотографиями и видео с Вилле, продающим хачапури, регулярно делятся многие жители Пуумалы. Некоторые из них приходят на набережную именно ради актера. Можно сказать, что его киоск — чуть ли не главная местная достопримечательность.

Цена хачапури в лавке Хаапасало — 12 евро. В пекарне актера трудятся шесть человек.

О желании открыть грузинский ресторан любитель кавказской кухни Хаапасало рассказал еще в 2015 году.

View this post on Instagram A post shared by Armi Lötjönen (@armilotjonen) on Jun 24, 2020 at 5:46am PDT

View this post on Instagram A post shared by Mikko Hynninen (@hynnise.mikko) on Jun 18, 2020 at 5:35am PDT

View this post on Instagram A post shared by VIPCON_lkv (@vipcon_lkv) on Jun 21, 2020 at 11:10am PDT

View this post on Instagram A post shared by Ville Kiljunen (@kiljuseviki) on Jun 24, 2020 at 6:28am PDT