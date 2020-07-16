ФОТО, ВИДЕО: Дженнифер Лопес показала "горячие" снимки в кожаном белье

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес опубликовала откровенный снимок, сделанный в рамках фотосессии ее собственной коллекции обуви.

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На снимке 50-летняя актриса позирует в черном кожаном наряде, состоящем из черного комплекта нижнего белья, дутой куртки и босоножек марки DWS, совместно с которой Лопес разработала свою новую коллекцию. Ее образ также дополнили большие серьги-кольца.

Публикация набрала больше миллиона лайков. "Богиня, которая выглядит чертовски хорошо", "Ты мой пример для подражания", "Можно и нам такое тело?", "Самая красивая женщина на земле", "Горячо!" — прокомментировали пользователи сети.

View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Jul 15, 2020 at 7:35am PDT