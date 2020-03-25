ФОТО, ВИДЕО: Гламурный карантин. Российские звезды похвастались защитными масками

Никакое богатство и популярность не могут защитить от последствий мировой пандемии коронавируса.

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Звезды шоу-бизнеса, пожалуй, даже больше подвержены риску заразиться, ведь они много путешествуют и контактируют с большим числом людей. Что уже подтвердили случаи заболевания среди звезд Голливуда - лечение прошли Том Хэнкс с супругой Ритой Уилсон, Ольга Куриленко, осужденный за домогательства продюсер Харви Вайштейн заболел в тюрьме.

Лишенные возможности выгулять новые наряды (массовые мероприятия отменены) российские знаменитости, впрочем, утешаются тем, что привлекают к себе внимание в социальных сетях.

Например, продюсер и жена фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская занялась изготовлением защитных масок, которые она дарит знакомым. Ну и сама, конечно, носит и показывает их в Instagram. Маску Яна начала носить уже в самом начале марта, когда была на Неделе моды в Париже.

По признанию Рудковской, многие уже высказали желание приобрести ее маски, однако бизнес она делать на этом не собирается, а маски делает в подарок друзьям. Один из аксессуаров получил Филипп Киркоров.