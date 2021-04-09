ФОТО, ВИДЕО: Хлои Кардашьян оправдалась за неидеальное тело на слитом в Сеть снимке
Foto: AFP/Scanpix

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян-Уэст Хлои опубликовала серию видео без ретуши в ответ на оскорбления по поводу ее тела.

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Скандал разгорелся после того, как ассистентка знаменитости по ошибке опубликовала в сети ее фото в бикини без фотошопа. На фотографии видны неровности кожи и целлюлит на бедрах знаменитости. Пользователи принялись оскорблять звезду и обвинять ее в том, что она применяет слишком много ретуши на своих снимках.

36-летняя Кардашьян, в свою очередь, снялась в зеркале ванной комнаты топлесс, чтобы показать подтянутую фигуру и рельефные мышцы на животе. Помимо этого, она поделилась отрывком из прямого эфира, в котором также демонстрировала, как выглядит в реальной жизни.

По словам Хлои, она всю жизнь сталкивалась с критикой со стороны поклонников, которые называли ее "самой жирной из сестер". "Мне нравится добавлять на свои фото фильтры, позировать при хорошем освещении или улучшать внешность с помощью фотошопа — это мое право", — пояснила Кардашьян и добавила, что по этой причине потребовала удалить из соцсетей кадр, на котором видны несовершенства ее тела.

"Если кто-то опубликовал снимок, на котором вы себе не нравитесь, вы имеете полное право попросить убрать его со всеобщего обозрения. Неважно кем вы являетесь — люди не должны указывать, как вам лучше выглядеть", — заключила звезда реалити-шоу.

В ноябре 2020 года пользователи сети не узнали Хлои Кардашьян на видео и обругали за пластику. В своем видеообращении она выступила с благодарственной речью в честь победы на церемонии People's Choice Awards в номинации Reality Star of 2020. Многие обратили внимание на внешний вид телезвезды и раскритиковали ее за обилие пластических операций.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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Хлои Кардашьян
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