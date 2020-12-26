ФОТО, ВИДЕО: Как российские звезды украсили дома к новогодним праздникам
Foto: instagram.com/rudkovskayaofficial

Новый год не за горами и во многих домах уже царит праздничное настроение. Многие знаменитости также не стали откладывать все на последний момент и уже украсили елки и развесили разноцветные гирлянды.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Многие воспользовались поводом и показали не только нарядные елочки с игрушками и уже заботливо упакованными подарками, но и себя - кто в красивом платье, а кто и в нижнем белье. Некоторые устроили настоящую фотосессию. Например, телеведущая Ксения Бородина сделала фото с дочками, продюсер Яна Рудковская показала убранство дома Филиппа Киркорова и снялась с младшим сыном, которого им с Евгением Плющенко в этом году родила суррогатная мама, певец Сергей Лазарев устроил фотосессию с дочкой и сыном. Ну а Кристина Орбакайте поделилась видеороликом, где катает по нью-йоркскому снегу на санках дочку Клавдию.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

19

Source

DELFI Showtime

Tags

Новый год
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
5 идей новогодних подарков для мужа или друга
Что подарить себе на Новый год? 5 идей на любой вкус
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
Полезные приложения, которые помогут реализовать планы на год
5 идей новогодних подарков для жены или девушки
5 идей новогодних подарков для людей, у которых уже все есть
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота
Праздничная неделя вместе c Wolt: рекомендует Сигне Мейране