ФОТО, ВИДЕО: Как российские звезды украсили дома к новогодним праздникам

Новый год не за горами и во многих домах уже царит праздничное настроение. Многие знаменитости также не стали откладывать все на последний момент и уже украсили елки и развесили разноцветные гирлянды.

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Многие воспользовались поводом и показали не только нарядные елочки с игрушками и уже заботливо упакованными подарками, но и себя - кто в красивом платье, а кто и в нижнем белье. Некоторые устроили настоящую фотосессию. Например, телеведущая Ксения Бородина сделала фото с дочками, продюсер Яна Рудковская показала убранство дома Филиппа Киркорова и снялась с младшим сыном, которого им с Евгением Плющенко в этом году родила суррогатная мама, певец Сергей Лазарев устроил фотосессию с дочкой и сыном. Ну а Кристина Орбакайте поделилась видеороликом, где катает по нью-йоркскому снегу на санках дочку Клавдию.