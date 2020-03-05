ФОТО, ВИДЕО: Кэти Перри ждет ребенка от Орландо Блума

Американская поп-звезда Кэти Перри и британский актер Орландо Блум станут родителями общего ребенка. Для 35-летней певицы малыш станет первенцем, у Блума есть 9-летний сын от брака с моделью Мирандой Керр.

О своей беременности Перри рассказала клипом на песню Never Worn White, опубликованным несколько часов назад. Текст песни наверняка посвящен отношениям певицы и ее 43-летнего возлюбленного - Кэти поет от лица девушки, которая впервые выходит замуж и делится своими переживаниями с любимым. В финале видео Перри предстает в полупрозрачной одежде с отчетливо заметным животиком.

Не исключено, что новая композиция намекает и на скорую свадьбу, так как Перри и Блум обручились в начале 2019 года после трех лет знакомства, однако дату официальной церемонии пока не обнародовали.

По словам поп-звезды, беременность была ее самым долго хранимым секретом в жизни, который она в конце концов раскрыла лучшим для себя способом - песней.