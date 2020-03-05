ФОТО, ВИДЕО: Кэти Перри ждет ребенка от Орландо Блума
Foto: Vida Press

Американская поп-звезда Кэти Перри и британский актер Орландо Блум станут родителями общего ребенка. Для 35-летней певицы малыш станет первенцем, у Блума есть 9-летний сын от брака с моделью Мирандой Керр.

О своей беременности Перри рассказала клипом на песню Never Worn White, опубликованным несколько часов назад. Текст песни наверняка посвящен отношениям певицы и ее 43-летнего возлюбленного - Кэти поет от лица девушки, которая впервые выходит замуж и делится своими переживаниями с любимым. В финале видео Перри предстает в полупрозрачной одежде с отчетливо заметным животиком.

Не исключено, что новая композиция намекает и на скорую свадьбу, так как Перри и Блум обручились в начале 2019 года после трех лет знакомства, однако дату официальной церемонии пока не обнародовали.

По словам поп-звезды, беременность была ее самым долго хранимым секретом в жизни, который она в конце концов раскрыла лучшим для себя способом - песней.

View this post on Instagram

Breaking: Katy Perry just announced that she is pregnant with her and Orlando Bloom’s first baby (!!!!) in her new music video for "Never Worn White." Link in bio for everything we know. (📷: Youtube)

A post shared by E! News (@enews) on Mar 4, 2020 at 9:23pm PST

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

0

Source

DELFI Showtime

Tags

Кэти Перри Орландо Блум
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

актуальные мероприятия

Bilešu paradīze
Leonīda Agutina un Anželikas Varumas koncerts Смотреть

Концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум
MŪSU KLASE Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

НАШ КЛАСС театр Вахтангова, Москва
UZSMAIDI MUMS DIEVS Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

УЛЫБНИСЬ НАМ, ГОСПОДИ! театр Вахтангова, Москва
SPARTAKS - Maskavas Valsts akadēmiskā baleta teātra balets, veltījums Māra Liepas piemiņai Смотреть

Московский Государственный Академический театр Классического Балета СПАРТАК ПОСВЯЩЕННЫЙ МАРИСУ ЛИЕПЕ
TURANDOTA Смотреть

ТУРАНДОТ
HAMLETS. (NE)STĀSTI MAN PASAKAS Смотреть

ГАМЛЕТ. (НЕ) РАССКАЗЫВАЙ МНЕ СКАЗКИ
Gruzijas koris BASIANI /Gruzijas valsts folkloras kora ansamblis/ Смотреть

ПАТРИАРШИЙ ХОР ГРУЗИИ «БАСИАНИ»
DENISS MACUJEVS Смотреть

Денис Мацуев
NABUKO Смотреть

НАБУККО

Comment Form