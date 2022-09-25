ФОТО, ВИДЕО. Концерт Моргенштерна в Wondersala: дети, предложение руки и иноагентство

В субботу в Риге на сцене Wondersala прошел несколько раз отложенный концерт Моргенштерна, во время которого рижский тиктокер сделал на сцене предложение девушке. А сам рэпер снял часть своего клипа с участием рижских зрителей.

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С конца прошлого года Алишер Моргенштерн живет в Дубае: на родине его обвиняли в пропаганде и распространении наркотиков, также проверялись его высказывания о бессмысленности празднования Дня Победы.

Рижский концерт несколько раз откладывался из-за пандемии, а в итоге прошел одновременно с другим крупным и тоже отложенным концертом — Стинга в Arena Rīga. Если 70-летний британец посвятил одну из своих самых известных песен Fragile народу Украины и храбрым русским, которые протестуют, на концерте Моргенштерна о событиях на его родине напоминал лишь баннер на заднем фоне сцены: "Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента". "Почетный" статус артист получил в мае этого года.

Значительная часть многотысячной публики Моргенштерна не выходила за рамки школьного возраста, в том числе юные родители привели совсем маленьких детей. Все это не мешало певцу привычно использовать нецензурную лексику, курить и призывать публику "слэмиться", потому что "какой концерт без крови?!". Впрочем, свое отношение к детям на концерте Моргенштерн прямым текстом выразил в прошлом году на концерте в Дубаи, когда на призыв зрителя не материться, в зале дети, артист ответил: "Если здесь есть детишки, извините, ваши родители знали, куда вас вели — от меня от..сь. Я живу свою жизнь и делаю, что хочу".

Foto: Māris Morkāns

В какой-то момент концерта Моргенштерн попросил зрителей прикурить — на сцену полетели зажигалки. А вместе с ними в руках рэпера оказалась ID-карта латвийского тиктокера. Тот вышел на сцену, а потом неожиданно для всех достал коробочку с кольцом, встал на колено и сделал предложение своей девушке, которая снимала его выход.

Девушка ответила согласием — новообращенная пара вместе станцевала на сцене под песню своего кумира "Мне пох" (см.видео).

Также Моргенштерн сообщил зрителям, что все они - участники клипа для его нового альбома - и попросил всех подпрыгнуть по команде.