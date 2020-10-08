ФОТО, ВИДЕО: Крис "Тор" Хемсворт заселяет родину тасманийскими дьяволами, исчезнувшими из Австралии 3 тысячи лет назад

Известный австралийский и голливудский актер Крим Хемсворт и его жена Эльза Патаки приняли участие в кампании по возвращению в Австралию тасманийских дьяволов.

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Эти зверьки исчезли с австралийского континента около 3 тысяч лет назад, вытесненные собаками динго. По другой версии, причиной исчезновения стали аборигены и изменения климата. Сейчас тасманийский дьявол в естественной среде обитания сохранился только на Тасмании - популяция составляет около 25 тысяч, однако причисляется к исчезающим видам из-за распространения специфической опухоли, которая приводит к гибели животных.

Возвращением тасманийского дьявола на континент занимается благотворительная зоозащитная организация Aussie Ark, которая выпускает их в заповеднике, окруженном забором. На его территории нет динго и дьяволы смогут беспрепятственно охотиться и размножаться. Там же живут и другие виды, популяция которых вызывает опасения зоозащитников.

Первых 11 тасманийских дьяволов выпустили при участии кинозвезды Криса Хемсворта (он известен не только как актер, но и страстный активист в борьбе за сохранение природы родной Австралии) и его супруги Эльзы Патаки. В дальнейшем число животных планируют увеличить.

View this post on Instagram A post shared by Aussie Ark (@aussieark) on Oct 4, 2020 at 8:00pm PDT

View this post on Instagram A post shared by Aussie Ark (@aussieark) on Oct 8, 2020 at 12:00am PDT

View this post on Instagram A post shared by Aussie Ark (@aussieark) on Oct 2, 2020 at 1:00pm PDT