ФОТО, ВИДЕО: Кристина Асмус впервые в жизни покрасила волосы и стала жгучей брюнеткой

Российская актриса Кристина Асмус стала жгучей брюнеткой.

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Она несколько раз появлялась с темными волосами на киноэкранах, но сейчас все по-настоящему - актриса призналась, что впервые в жизни покрасила волосы. В подтверждение она показала снимок с красящим составом на волосах. Асмус также сообщила, что смена волос ей нужна для роли, и это лишь часть ее образа, однако более подробной информацией не поделилась.

Правда не все подписчики артистки поверили в столь радикальные перемены, предположив, что она использует парик. Другие же заявили, что светлый цвет волос Кристине идет больше.