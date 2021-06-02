ФОТО, ВИДЕО: Леонардо Ди Каприо купил для мамы роскошный дом в колониальном стиле

За последние 20 лет Леонардо Ди Каприо прошел большой путь - от участия в детском телешоу Romper Room в 1970-х до звезды класса А в Голливуде. При этом, за годы своей карьеры он приобрел настолько большое количество недвижимости, что ему могла бы позавидовать даже Эллен ДеДженерес, а ведь она славится своей слабостью к красивым и дорогим домам.

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Как пишет Top Ten Real Estate Deals, Ди Каприо принадлежат дом в Лос-Анджелесе, который он купил в 1990-х у Мадонны, сказочный современный дом середины XX века в Палм-Спрингс, построенный для Дины Шор, и особняк в Малибу за 23 миллиона долларов. И это лишь часть его коллекции. Конечно, не все дома актер покупает для себя, некоторые он подарил родственникам.

Например, недавно Ди Каприо сделал очень щедрый подарок своей матери Ирмелин Инденбиркен, купив ей особняк звезды сериала Modern Family Джесси Тайлера Фергюсона за 7,1 миллиона долларов в живописном районе Лос-Фелис в Лос-Анджелесе. А за несколько лет до этого приобрел дом в том же районе для своего отца Джорджа Ди Каприо за 4,9 миллиона долларов.

Для многих голливудских знаменитостей вопрос инвестиций крайне важен, и многие выбирают для вложений именно недвижимость. При том, что некоторые звезды отказываются от покупки домов и квартир в Калифорнии из-за высоких налогов, у Лео в Золотом штате находится почти вcя его недвижимость, кроме квартиры в Нью-Йорке и острова в Белизе. Сам он преимущественно живет в своем двухэтажном доме на Сансет-Стрип – всего в 30 минутах езды от родителей.

Особняк, который Ди Каприо купил для матери – один из самых красивых в Лос-Анджелесе. Очаровательное поместье в испанском колониальном стиле площадью почти 5000 квадратных метров раньше принадлежало Гвен Стефани, а затем Джесси Тайлеру Фергюсону. В доме четыре спальни, шесть ванных комнат, большая гостиная и столовая с высокими потолками и романтическими балконами. Дом построен в 1928 году, а реставрация помогла сохранить и улучшить детали того периода – арочные дверные проемы, черепичную крышу и полы, витражи, многочисленные камины, элегантные ванны, широкие лестницы, входную дверь с причудливой резьбой и мозаичные потолки. В кухне-столовой есть все необходимое для удобства и функциональности, а гостиную можно использовать как домашний кинотеатр с большим раздвигающимся экраном. Окна почти всех комнат выходят на ухоженные террасы, красочные сады, дворы и фонтаны с видом на обсерваторию Гриффита. В доме также оборудована отдельная ванная комната со SPA-зоной у бассейна и комната для медитации и йоги.