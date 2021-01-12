Во вторник, 12 января, президент Эгилс Левитс поздравил выдающегося латвийского композитора Раймонда Паулса с 85-летием и наградил его президентской плакеткой - выгравированной в драгоценном металле своей подписью, которую глава государства имеет право дарить по собственному усмотрению.
Левитс отметил, что считает Паулса абсолютным феноменом, на музыке которого выросло несколько поколений, и вспомнил, как и сам в школьные времена танцевал на вечеринках под песни Маэстро.
В честь 85-летия Раймонда Паулса в эфире Латвийского радио (LR2) с 9 по 12 января прозвучало 85 часов музыки композитора подряд.