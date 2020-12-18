ФОТО, ВИДЕО: Мария Шарапова подтвердила, что выходит замуж за друга британских принцев

Российская теннисистка Мария Шарапова подтвердила то, о чем судачили уже несколько месяцев - свою помолвку с одним из завиднейших женихов Англии Александром Гилксом.

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Спортсменка, которая не склонна делиться деталями личной жизни, сделала исключение для подписчиков в соцсетях и сообщила, что "сказала да". Она уточнила, что сделала это в первый же день их встречи: "Это был наш маленький секрет". Несколько высокородных друзей пары отметились в комментариях с поздравлениями.

Пост о помолвке разместил и жених. "Спасибо, что делаешь меня очень счастливым и что ответила "да". Буду счастлив прожить с тобой жизнь, любить тебя и учиться у тебя", - написал Гилкс, разместив совместное с Марией фото.

О помолвке знаменитой пары СМИ сообщили в начале этого года, когда внимательные поклонники в соцсетях заметили на пальце Марии кольцо, однако никаких комментариев ни Шарапова, ни Гилкс не давали.

О романе спортсменки и основателя аукционного дома Paddle8, специализирующегося на предметах искусства, заговорили в начале 2018 года, когда пару заметили вместе в аэропорту Лос-Анджелеса. Как сообщала пресса, они прилетели на одном самолете, а затем уехали вместе на одном автомобиле.

Об Александре Гилксе известно, что он учился вместе с принцами Уильямом и Гарри, причем с последним они являются хорошими друзьями. Ранее Гилкс был женат на дизайнере Мише Нонну, с которой прожил в браке 13 лет. Миша - близкая подруга невесты принца Гарри Меган Маркл. Говорят, что именно она познакомила актрису с женихом. Также, как пишут таблоиды, Гилкс дружит с Кейт Миддлтон, а когда-то даже встречался с ее младшей сестрой Пиппой.

Шарапова является единственной российской теннисисткой, побеждавшей за карьеру на всех турнирах серии "Большого шлема". Она дважды выигрывала "Ролан Гаррос" и по разу — US Open, Уимблдон и Australian Open. Спортсменка объявила о завершении карьеры 26 февраля текущего года.

Шарапова проживает в США уже 25 лет. В 2012 году она основала компанию Sugarpova, изготавливающую премиальные сладости. Ранее Шарапова попала в список Forbes как одна из богатейших женщин США. Ее состояние оценивается в $200 млн.