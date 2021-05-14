ФОТО, ВИДЕО: Мой любимый целлюлит. Знаменитости показали свои реальные тела

Звезды массово начали публиковать фото и видео, на которых показывают свой целлюлит, в поддержку женщин с лишним весом. На запущенный в сети тренд обратили внимание журналисты The Sun.

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По результатам опроса, проведенного изданием, целлюлит является самой большой эстетической проблемой: каждая третья респондентка назвала его "горем номер один", поскольку "апельсиновая корка" встречается у 90 процентов женщин.

Чтобы нормализовать несовершенства человеческого тела, звезды стали публиковать в соцсетях свои снимки без обработки. Так, например, 33-летняя американская певица Мелисса Виван Джефферсон, известная как Lizzo, ежедневно снимает видео, на которых показывает фигуру в откровенных образах.

Кроме того, подобными снимками регулярно делятся плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм, участница британского телевизионного шоу Love Island Малин Андерсон, английская певица и телеведущая Стейси Соломон и другие знаменитости.

На данный момент врачи не могу установить точную причину возникновения целлюлита. Считается, что он появляется из-за неравномерного увеличения жировых клеток, которые приводят к бугристой текстуре поверхности кожи.

По словам специалиста по уходу за кожей онлайн-клиники GetHarley Рене Лапино, не все женщины готовы мириться с целлюлитом. Она отметила, что в период пандемии коронавируса резко возрос спрос на укрепляющие кремы для тела, направленные на борьбу с несовершенствами кожи.

Лапино заверила, что косметические средства не способны полностью справиться с задачей: "Масла и кремы только увлажняют кожу. Они могут уменьшить проявления целлюлита на срок до 24 часов, но не более. Лично я рекомендую баночный массаж с маслами, который можно делать в домашних условиях. Помимо этого, массаж сухой щеткой усиливает лимфодренаж, а улучшение кровотока помогает коже набухнуть. Результат такой процедуры заметен уже через несколько недель".

Специалистка добавила, что, несмотря на то, что эти процедуры могут помочь в борьбе с целлюлитом, женщинам нужно научиться любить и принимать себя и свое тело в любом его проявлении.









