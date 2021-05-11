ФОТО, ВИДЕО: Обосновавшийся в России Стивен Сигал продает дом-крепость в Аризоне

Звезда голливудских боевиков Стивен Сигал, получивший в 2016 году российское гражданство и купивший в России дома на Рублевке и в Краснодарском крае, продает недвижимость в США - не просто дом, но настоящую крепость с пуленепробиваемыми стеклами.

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Дом в Аризоне выставлен на продажу за довольно скромные по звездным меркам деньги - Сигал хочет выручить за него 3,4 миллиона долларов.

Из стоящего на склоне горы особняка, как пишет TopTenRealEstate.com, открывается живописный вид на долину, поле для гольфа и города Феникс и Скоттсдейл. Построенный в 2001 году на территории почти в 12 акров просторный и очень светлый дом имеет площадь 743 квадратных метра, в нем 4 спальни и 5 ванных комнат, гостиная, отлично оборудованная кухня, столовая, несколько террас, домашний кинотеатр, а также бассейн и спа-зона под открытым небом. На территории также расположен дом для гостей, полностью оборудованный и меблированный, гараж на три машины и большая наружная парковка.