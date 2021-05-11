ФОТО, ВИДЕО: Обосновавшийся в России Стивен Сигал продает дом-крепость в Аризоне
Foto: Publicitātes foto/TopTenRealEstate/Engel & Völkers

Звезда голливудских боевиков Стивен Сигал, получивший в 2016 году российское гражданство и купивший в России дома на Рублевке и в Краснодарском крае, продает недвижимость в США - не просто дом, но настоящую крепость с пуленепробиваемыми стеклами.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Дом в Аризоне выставлен на продажу за довольно скромные по звездным меркам деньги - Сигал хочет выручить за него 3,4 миллиона долларов.

Из стоящего на склоне горы особняка, как пишет TopTenRealEstate.com, открывается живописный вид на долину, поле для гольфа и города Феникс и Скоттсдейл. Построенный в 2001 году на территории почти в 12 акров просторный и очень светлый дом имеет площадь 743 квадратных метра, в нем 4 спальни и 5 ванных комнат, гостиная, отлично оборудованная кухня, столовая, несколько террас, домашний кинотеатр, а также бассейн и спа-зона под открытым небом. На территории также расположен дом для гостей, полностью оборудованный и меблированный, гараж на три машины и большая наружная парковка.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

2

Source

DELFI Showtime

Tags

Дом Дома знаменитостей
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Следы шахматного гения Михаила Таля в Риге
Воплощение совершенства: Villa Milia, вдохновленная королевой прессы Эмилией Беньямин
Латышам нравится посмеяться над собой. Ключ к успеху сериала "Lielie Muļķi"
По следам титанов мысли. Вдохновляющая "Резиденция философов"
10 фильмов и сериалов, которые сделают весну более увлекательной