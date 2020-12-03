ФОТО, ВИДЕО: Российские звезды пришли на день рождения дочери Киркорова без масок

Российские звезды появились на дне рождения дочери певца Филиппа Киркорова Аллы-Виктории без масок несмотря на пандемию коронавируса.

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"В первый зимний вечер мы собрались узким кругом, чтобы отпраздновать 9-летие моей принцессы, — написал Киркоров в Instagram, прикрепив фотографии и видео с вечеринки.

На кадрах видно, что никто из приглашенных гостей не надел маску или другие средства индивидуальной защиты. На празднике присутствовал 88-летний отец музыканта Бедрос Киркоров. Помимо него на мероприятии появилось множество звезд, в том числе певица Ольга Бузова со своим возлюбленным Давой (Давид Манукян), певец Сергей Лазарев, певица Ани Лорак, телеведущий Андрей Малахов и другие.

В ходе мероприятия Киркоров заявил, что коронавируса бояться не стоит. "Этот вирус никому не страшен, если у нас такая защита есть. Это наша любовь, наши отношения. И, поверьте, здесь сегодня немного вас. Но вы мне самые дорогие люди", — сказал Киркоров.