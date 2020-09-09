ФОТО, ВИДЕО: Российский рэпер Моргенштерн стал женщиной

Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) получил премию "Женщина года" от глянцевого журнала Moda Topical.

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У себя в Instagram Моргенштерн опубликовал фотографии с церемонии вручения премии, на которых позирует в платье и шляпе. "Девочки. хочу поделиться с вами своей большой победой", — написал он. "Последние несколько месяцев я сидел и думал, а что же дальше? Я уже стал самым популярным, прослушиваемым и обсуждаемым артистом 2020, и эта награда — глоток свежего воздуха для меня", — иронизирует музыкант.

Моргенштерну 22 года, он записал три альбома, последний из которых вышел в 2020 году. Один из клипов рэпера собрал более 2,3 млн дизлайков, став самым задизлайканным видео на YouTube в России. Моргенштерн занимает 21 место в рейтинге богатейших знаменитостей России в возрасте до 40 лет, составленном журналом Forbes. Издание оценивает его состояние в 1,5 миллиона долларов.