ФОТО, ВИДЕО: Российский рэпер Моргенштерн стал женщиной
Foto: instagram.com/morgen_shtern

Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) получил премию "Женщина года" от глянцевого журнала Moda Topical.

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У себя в Instagram Моргенштерн опубликовал фотографии с церемонии вручения премии, на которых позирует в платье и шляпе. "Девочки. хочу поделиться с вами своей большой победой", — написал он. "Последние несколько месяцев я сидел и думал, а что же дальше? Я уже стал самым популярным, прослушиваемым и обсуждаемым артистом 2020, и эта награда — глоток свежего воздуха для меня", — иронизирует музыкант.

Моргенштерну 22 года, он записал три альбома, последний из которых вышел в 2020 году. Один из клипов рэпера собрал более 2,3 млн дизлайков, став самым задизлайканным видео на YouTube в России. Моргенштерн занимает 21 место в рейтинге богатейших знаменитостей России в возрасте до 40 лет, составленном журналом Forbes. Издание оценивает его состояние в 1,5 миллиона долларов.

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ой девочки хочу поделиться с вами своей большой победой 🥳 сегодня я получил премию ЖЕНЩИНА ГОДА! 🥂 последние несколько месяцев я сидел и думал, а что же дальше? я уже стал самым популярным, прослушиваемым и обсуждаемым артистом 2020, и эта награда - глоток свежего воздуха для меня. Есть куда двигаться дальше! Теперь только вперёд! К новым вершинам! 🦋

A post shared by ВНЕ ИГРЫ 🦋 (@morgen_shtern) on Sep 8, 2020 at 3:44pm PDT

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