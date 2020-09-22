ФОТО, ВИДЕО: Скромно, но это не все. Наталья Водянова показала свою свадьбу

Российская супермодель Наталья Водянова опубликовала фото и видео своего бракосочетания с французским миллиардером Антуаном Арно.

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Как сообщали СМИ, церемония, на которой присутствовала мэр Парижа Анн Идальго, прошла 19 сентября в парижской мэрии. Сама Водянова подтвердила информацию два дня спустя, опубликовав фото и видео в социальных сетях. При этом модель была лаконична, подписав пост коротким словом "Oui" (да - фр.) и сердечками.

При этом все выглядит очень скромно - жених и невеста были одеты торжественно, но не помпезно, в руках у Натальи небольшой букет.

Судя по комментариям Водяновой к поздравлениям друзей, пара также планирует обвенчаться.