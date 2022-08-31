ФОТО, ВИДЕО: Старый Ford Escort принцессы Дианы продан за рекордную сумму

Автомобиль Ford Escort принцессы Уэльской Дианы, выставленный на продажу аукционным домом Silverstone Auctions, произвел настоящий фурор. Незадолго до 25-летия со дня смерти принцессы ее автомобиль был продан за 650 тысяч фунтов стерлингов (757 тысяч евро).

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Супруга принца Чарльза Уэльского владела этим Ford Escort RS Turbo в период с 1985 по 1988 год, и ее сын Уильям, наследник престола, также водил эту машину.

Silverstone Auctions сообщает, что торги были очень напряженными, и в результате покупатель из Великобритании, пожелавший остаться неизвестным, дал самую высокую цену и получил автомобиль. Окончательная цена лота оказалась на 12,5% выше первоначально прогнозируемой.

Этот автомобиль считается уникальным. Он единственный из всей партии был выкрашен в черный цвет, остальные выпускались только белыми. Как предполагают, это была попытка замаскировать машину члена королевской семьи под обычную массовую модель.

В поездках Леди Ди сопровождал телохранитель, сидевший на пассажирском сиденье, поэтому машина оборудована радиостанцией и дополнительным зеркалом заднего вида.

Пробег автомобиля чуть больше 40 тысяч километров. Ford Escort RS Turbo оснащен 132-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,6 л. Всего было выпущено всего 8 604 машины этой модификации. Без своего "знатного" происхождения такой Ford Escort стоит на рынке подержанных автомобилей около 15 тысяч евро.