ФОТО, ВИДЕО: Супермодель Тайра Бэнкс набрала 11 кило и худеть не собирается
Foto: Vida Press

Американская супермодель Тайра Бэнкс за последний год прибавила в весе 11 кг, однако совершенно не беспокоится из-за этого. Более того, в недавнем интервью изданию Harper's Bazaar она подчеркнула, что никаких специальных мер, чтобы сбросить вес, предпринимать не собирается.

РекламаЗакрыть

В мае прошлого года, когда Бэнкс снялась для обложки специального выпуска журнала Sports Illustrated, посвященного купальникам, многие заметили, что всегда худенькая модель слегка округлилась. Сделанные папарацци спустя еще почти год снимки 46-летней модели показали, что Тайра за прошедшее время заметно прибавила в объемах.

ФОТО, ВИДЕО: Супермодель Тайра Бэнкс набрала 11 кило и худеть не собирается
Foto: Vida Press

В интервью Бэнкс призналась, что любит поесть и получает огромное удовольствие от еды. "Это мое хобби", - завила модель, которая говорит, что многое из набранного можно скрыть под удачно подобранной одеждой, но она и в самом деле прибавила в весе больше 11 килограммов. Но, по словам Тайры, ее это не беспокоит, так как она научилась любить и принимать себя.

Бэнкс также поделилась блюдами из своего меню, где есть множество продуктов, от которых заядлых "зожников" бросит в дрожь - это и хрустящий поджаренный бекон, и бургеры, и бейглы со сливочным сыром.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
РекламаЗакрыть

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

3

Source

DELFI Showtime

Tags

Тайра Бэнкс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form