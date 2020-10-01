Продюсер, супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская сообщила, что в четвертый раз стала матерью. Мальчик родился 25 сентября.
Рудковская опубликовала фотографию с новорожденным, Плющенко и сыном Александром.
"Теперь у меня 4 сына и я самая счастливая мама! Мечты сбываются! Знакомьтесь, этот малыш — Арсений Евгеньевич Плющенко", — написала Рудковская в Instagram.
Рудковская и Плющенко поженились 12 сентября 2009 года. 6 января 2013 года у пары родился сын Александр.
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Arseniy Plushenko welcome in our world 😇Арсений Евгеньевич Плющенко 25.09.2020 ! 🙏🏻.