ФОТО, ВИДЕО: Уютная старость для героя. Роскошный дом, куда Брюс Уиллис ушел на пенсию

Недавно стало известно, что Брюс Уиллис вынужден прервать свою кинокарьеру из-за серьезной болезни. За долгие годы актер сумел неплохо вложиться в недвижимость. И знает, где провести годы на пенсии вместе с семьей.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Состояние актера, по данным Celebrity Net Worth, оценивается в 250 миллионов долларов. В разные годы он владел множеством объектов недвижимости по всему миру.

В 2019 году Уиллис выставил на продажу большое поместье на Теркс и Кайкос за 27 миллионов долларов - это настоящий тропический рай, который Брюс и его семья создавали сами в течение четырех лет. Как пишет TopTenRealEstate, на территории площадью более 30 тысяч квадратных метров помимо хозяйского дома с шестью спальнями есть два дома для гостей, в каждом - свой бассейн. Есть выход к пляжу, детская игровая площадка и много возможностей для развлечений.

Издание отмечает, что в последние годы, уже ощущая прогрессирующие признаки болезни, Уиллис и его жена Эмма Хемминг знали, что хотят поселиться в Калифорнии, и им не понадобится так много домов, разбросанных по стране и за ее пределами. В результате они продали свое поместье в Вестчестере в Нью-Йорке, лыжный домик в Сан-Вэлли в Айдахо и дом в стиле гасиенда в Беверли-Хиллз.

Сейчас семья актера живет в престижном районе Брентвуд-Парк в Лос-Анджелесе. В их особняке 7 спален, 12 ванных комнат, 2 кухни, бассейн, сауна, винный погреб и кинозал.