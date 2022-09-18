ФОТО, ВИДЕО. Верка Сердючка исполнила в Риге "Раша, гудбай" и пожелала здоровья Лайме

Вчера под проливным дождем в концертном пространстве Wondersala на Андрейоста прошел концерт Верки Сердючки. Исполняющий роль звезды артист Андрей Данилко рассказал о встрече со своей подругой Лаймой Вайкуле и попросил публику "пожелать ей здоровья". В завершении шоу Данилко снял с головы звезду и объявил: "Когда падают звезды, помните, мы загадываем желание!" И все загадали.

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Свое самое горячее желание Андрей Данилко высказал в печатном виде — на бис он впервые за многие годы концертной деятельности вышел без грима и сверкающего женского наряда и спел-сплясал с артистами своего театра, на черных майках которых было напечатано "Х..й войне!" Следуя данному себе 24 февраля зароку, Данилко не снимал черной "ковидной" маски.

Раньше в интервью порталу Delfi Андрей Данилко высказал версию, что объявленный ему после триумфа на "Евровидении-2007" с песней Dancing Lasha Tumbai бойкот — тогда московский журналист, вместо абракадабры "Лаша тумбай", услышал слова "Раша, гудбай!" - был первой ласточкой информационной войны России против Украины.

Самый трогательный момент концерта - когда можно загадывать желание, а желание у всей публики одно.



"Тогда не было толком ни интернета, ни блогеров, ни инфлюенсеров, но вся страна поверила в эту чушь, - рассказал Данилко. - Это сейчас ты можешь выставить ответ в инстаграме и послать "на х..!", а тогда все эти программы "Пусть говорят!" с "Комсомольскими правдами" так навязали, что "он плюнул в лицо России", что Эрнст побежал к Суркову — давайте, его запретим. И началась чистая заказуха, КУда все это докатилось, мы видим сейчас".



С начала войны Данилко отказался от эвакуации из киевской квартиры и твердо сказал: никогда больше в этой песне не будет "лаша тумбай" - только "раша гудбай". В России он не гастролировал с 2014 года. "Когда я слышу упреки, как он может так гнать на президента Российской Федерации, ведь с рук ел, отвечаю: могу! Я на это имею право. Он мразь, он напал на нашу страну — нет никакого оправдания его вранью. Да, у нас есть свои внутренние дела, которые мы сами и решаем, но его это не касается. Уверен, огромный крах ждет его и весь его режим бесконечного зомбирования".

Перспективы Путина Данилко обозначил так: "Он — не Кощей Бессмертный, думаю, смерть его даже не в яйце, а гораздо ближе. Верю, что все рухнет, чему я буду очень рад. И тогда все будет хорошо". На концерте в Риге артист открытым текстом направил Путину свое самое горячее пожелание, "чтоб он сдох".