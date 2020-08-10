instagram.com/galtsev_yuriy
Foto: instagram.com/galtsev_yuriy

Известный российский юморист Юрий Гальцев произвел фурор своим преображением, став гостем шоу Елены Стпаненко "Еще не вечер", пишет "Комсомольская правда".

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59-летний артист сбросил пару десятков килограммов, сбрил шевелюру и надел элегантный костюм. Фото и видео "обновленного" Гальцева Степаненко опубликовала в социальных сетях и, как отмечает издание, если бы она не подписала публикацию, многие вряд ли узнали бы юмориста.

"КП" сравнивает ситуацию Гальцева с тем, что пережил его коллега Евгений Петросян - оба находятся в отношениях с молодыми помощницами. Правда, первый развод с женой (второй) так и не оформил.

О романе Юрия Гальцева и его студентки Марии Насыровой стало известно 4 года назад, когда в СМИ появились их совместные снимки. Как выяснилось, к тому времени у них уже был общий ребенок - сын Глеб, который родился в 2015 году. А познакомились Насырова и Гальцев в 2010, когда она поступила на актерский курс к Гальцеву в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. После учебы она пришла работать в его театр. Мария на 30 младше юмориста.

Как уточняет "КП", у Гальцева есть взрослые дети от двух браков. Сейчас он живет вместе с Марией Насыровой и их пятилетним сыном в квартире в элитном доме в Санкт-Петербурге. Эту недвижимость он оформил в равных долях на себя, любовницу и ребенка. При этом разводиться с супругой Ириной Ракшиной и делить с ней имущество Гальцев, судя по всему, не собирается, предполагает издание.

"У нас совершенно разные ситуации. Ну, развелся Петросян. Это его жизнь. Его карма. Никаких подобных страхов у меня нет и я не ревную", - отметила в разговоре с "КП" Ракшина.

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A post shared by Шоу Ещё Не Вечер! (@esheneve4er) on Aug 4, 2020 at 9:43pm PDT

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A post shared by Шоу Ещё Не Вечер! (@esheneve4er) on Aug 4, 2020 at 9:37am PDT

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