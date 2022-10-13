ФОТО, ВИДЕО: Заморожена. Мадонна снова удивила новым лицом, эксперты уверены - это хирургия

64-летняя легендарная поп-звезда Мадонна удивила своих подписчиков лицом 30-летней женщины. Эксперты индустрии уверены, что певица подвергла себя как минимум 9 серьезным манипуляциям - от инъекций до хирургии, - изменившим ее внешность до неузнаваемости.

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"Заморожена" - так с отсылкой к хиту Мадонны Frozen пишет о ней издание Page Six, попросившее специалистов прокомментировать удивительную трансформацию лица звезды, которую она сама продемонстрировала в нескольких видео в соцсетях.

Звездный пластический хирург Рамтин Кассир заявил изданию, что сейчас она "выглядит так, будто Хэллоуин наступил немного раньше". По его мнению, певица перестаралась с V-образной формой лица.

Глава клиники Beverly Hills Concierge Doctor and Urgent Care Эсхан Али признался, что был очень удивлен, увидев пост Мадонны в соцсетях.

"Наверняка была подтяжка лица, — утверждает Али. - Кожа оттянута и подтянута, без дряблости и морщин. Подтяжка также меняет форму глаз, что мы и видим, ее глаза кажутся "оттянутыми назад".

Он также отмечает, что, по его мнению, у певицы была ринопластика, с чем соглашается Рамтин Кассир: "Нос выглядит слишком узким, кончик заострен".

Эсхан Али также добавил, что в нескольких зонах лица Мадонна, вероятно, делала инъекции ботокса, устраняющие морщины. "Минимальная мимика и нет мимических морщин, что подтверждает наличие нескольких единиц ботокса в области лба, "гусиных лапок" и между бровей", — поясняет врач. Скулы певицы, отметил эксперт, стали рельефнее, чем были в ее молодые годы, что говорит об инъекциях филлеров.

Доктор Памела Вайнбергер из клиники Plump Cosmetics and Injectables в Майами согласна с тем, что Мадонне делали инъекции филлеров, и считает их избыточными. Она также высказала предположение, что неестественное новое лицо Мадонны может так выглядеть из-за хирургической пластики бровей, правда, со временем этот эффект "уляжется". Вайнбергер также считает, что певица ввела ботокс в жевательную мышцу, что обычно используется для изменения линии подбородка, и филлеры в область висков - и переборщила. По оценке эксперта, вместо рекомендуемых 2-3 "кубиков" там не меньше 6-8.

Эсхан Али считает, что другая линия подбородка Мадонны связана с более экстремальными методами. "В ее возрасте дряблая кожа шеи — обычное дело, и тот факт, что у нее чистая линия подбородка, показывает, что она сделала липосакцию под подбородком и подтяжку шеи, чтобы убрать кожу", — говорит он.

В заключение Памела Вайнбергер отметила, что Мадонне может потребоваться от 30 тысяч долларов, чтобы все исправить и вернуться к более похожей на себя версии, но многое зависит и от специалиста

По мнению Рамтина Кассира, она зашла слишком далеко в пластической хирургии и эстетических процедурах.

Page Six отмечает, что опрошенные эксперты не работали с Мадонной. Представители певицы на запрос издания о комментарии не ответили.