ФОТО: Владелец Amazon потратил $10 млн на покупку дома по соседству

Самый богатый человек планеты, владелец Amazon Джефф Безос, купил дом по соседству со своим поместьем, сообщает Prian.ru со ссылкой на издание Dirt.

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Что случилось? Ещё в феврале Джефф Безос заплатил рекордные $165 миллионов за знаменитое поместье Дэвида Геффена – огромный комплекс, расположенный в нижнем районе Бенедикт-Каньон в Беверли-Хиллз. Но, похоже, основателю известного интернет-магазина всё ещё не хватает места – недавно он потратил ещё $10 миллионов долларов на соседнюю собственность, сообщает Dirt.

Кстати, в апреле Безос купил также апартаменты на Манхэттене – в том же здании, где до этого приобрёл пентхаус и ещё две квартиры.

Контекст. Первоначально построенный в 1930 году двухэтажный традиционный дом был спроектирован известным архитектором Самнером Сполдингом и в последний раз продан в 2018 году за $5,45 миллиона.

Что внутри? Фотографии и текущие детали дома практически отсутствуют. Но в 2018 году здание описывается как "романтическая усадьба" с шестью каминами, медиа-залом, библиотекой и центральным внутренним двором.

Что снаружи? На тот момент на территории также были овощные огороды и сад роз на заднем дворе, огороженный двор и гараж на две машины.