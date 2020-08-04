ФОТО: Владелец Amazon потратил $10 млн на покупку дома по соседству

Самый богатый человек планеты, владелец Amazon Джефф Безос, купил дом по соседству со своим поместьем, сообщает Prian.ru со ссылкой на издание Dirt.
Что случилось? Ещё в феврале Джефф Безос заплатил рекордные $165 миллионов за знаменитое поместье Дэвида Геффена – огромный комплекс, расположенный в нижнем районе Бенедикт-Каньон в Беверли-Хиллз. Но, похоже, основателю известного интернет-магазина всё ещё не хватает места – недавно он потратил ещё $10 миллионов долларов на соседнюю собственность, сообщает Dirt.
Кстати, в апреле Безос купил также апартаменты на Манхэттене – в том же здании, где до этого приобрёл пентхаус и ещё две квартиры.
Контекст. Первоначально построенный в 1930 году двухэтажный традиционный дом был спроектирован известным архитектором Самнером Сполдингом и в последний раз продан в 2018 году за $5,45 миллиона.
Что внутри? Фотографии и текущие детали дома практически отсутствуют. Но в 2018 году здание описывается как "романтическая усадьба" с шестью каминами, медиа-залом, библиотекой и центральным внутренним двором.
Что снаружи? На тот момент на территории также были овощные огороды и сад роз на заднем дворе, огороженный двор и гараж на две машины.