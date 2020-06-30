ФОТО: Внучка Раймонда Паулса готовится к свадьбе

Внучка композитора Раймонда Паулса Моника готовится к свадьбе с кинопродюсером и сценаристом Майклом Элояном.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

О своих намерениях пара сообщила в социальных сетях, опубликовав романтические снимки помолвки.

Известно, что Моника и Майкл познакомились в США около двух лет назад, где оба учились и живут. Тем не менее, свадьбу, как Моника ранее рассказывала в интервью журналу Santa, девушка хотела бы отпраздновать в Латвии, при этом она хотела бы совместить и латышские, и армянские традиции - ее жених имеет армянские корни.