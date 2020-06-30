ФОТО: Внучка Раймонда Паулса готовится к свадьбе
Foto: Privātais arhīvs

Внучка композитора Раймонда Паулса Моника готовится к свадьбе с кинопродюсером и сценаристом Майклом Элояном.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

О своих намерениях пара сообщила в социальных сетях, опубликовав романтические снимки помолвки.

Известно, что Моника и Майкл познакомились в США около двух лет назад, где оба учились и живут. Тем не менее, свадьбу, как Моника ранее рассказывала в интервью журналу Santa, девушка хотела бы отпраздновать в Латвии, при этом она хотела бы совместить и латышские, и армянские традиции - ее жених имеет армянские корни.

View this post on Instagram

A post shared by Michael Aloyan (@michaelaloyan) on Jun 28, 2020 at 6:35pm PDT
View this post on Instagram

A post shared by Monika Ivonne💍 (@monikaivonne) on Jun 28, 2020 at 1:10am PDT
View this post on Instagram

A post shared by Monika Ivonne💍 (@monikaivonne) on Feb 14, 2020 at 1:57pm PST
View this post on Instagram

A post shared by Monika Ivonne💍 (@monikaivonne) on Apr 5, 2020 at 5:59pm PDT
Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

0

Source

DELFI Showtime

Tags

Raimonds Pauls Раймонд Паулс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form