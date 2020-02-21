ФОТО: Время не щадит. Звезда "Спасателей Малибу" из секс-бомбы превратилась в пышку

В середине 90-х прошлого века по Ясмин Блит сходили с ума многие мужчины. Красавица-брюнетка не раз попадала в списки самых сексуальных женщин вместе со своей коллегой Памелой Андерсон - обе снимались в сериале "Спасатели Малибу".

Роль Кэролайн Холден сделала Блит востребованной актрисой, однако ненадолго - режиссеры и продюсеры один за другим стали отказываться с ней работать. Причиной стало увлечение актрисы наркотиками и, как следствие, невиносимый характер.

Недавно папарацци запечатлели 51-летнюю Ясмин Блит, которая избегала выходов на публику 17 лет, на прогулке с собачкой. И узнать в "поплывшей" и неухоженной женщине некогда секс-идола совершенно невозможно.