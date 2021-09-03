ФОТО: Все мы с утра немного в тумане. Как российские звезды проводили детей в школу

В День знаний двери учебных заведений вновь открылись для учеников и их родителей. Вместе со всеми своих детей на торжественную линейку сопроводили и многие российские знаменитости.

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О том, как прошло 1 сентября у звездных родителей, рассказывает "Газета.Ru".