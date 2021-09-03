1 12
Юлия Пересильд
ФОТО: Все мы с утра немного в тумане. Как российские звезды проводили детей в школу
Foto: instagram.com/garikkharlamov/juliaperesild/borodylia

В День знаний двери учебных заведений вновь открылись для учеников и их родителей. Вместе со всеми своих детей на торжественную линейку сопроводили и многие российские знаменитости.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

О том, как прошло 1 сентября у звездных родителей, рассказывает "Газета.Ru".

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
1 12
Юлия Пересильд

Source

Sharing Options

0

Source

Tags

Джиган Агата Муцениеце Алла Пугачева Гарик Харламов Евгений Плющенко Знаменитости Ксения Бородина Максим Галкин Яна Рудковская
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Снова в школу!
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность
Группа Carnival Youth приглашает на дружественный природе отдых у воды
В Рижском порту началась погрузка зерновых нового урожая
История Ольги: смена профессии позволила вернуться к работе по призванию
Запущена инициатива "За чистые реки!", чтобы улучшить речную экосистему Латвии
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
История Улдиса: после выхода на пенсию по выслуге лет освоил новую профессию