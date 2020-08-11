Kadrs no filmas
Foto: Kadrs no filmas

Американская кинозвезда Риз Уизерспун запустила в соцсетях флешмоб #2020challenge. Она опубликовала коллаж из кадров своих ролей, отображающий ее эмоции в текущем году, проходящем, как мы знаем, под знаком коронавируса.

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В январе она жизнерадостно улыбается, в марте с тревогой говорит по телефону, в апреле и мае плачет, а затем уже ничего не меняется - с июня по сентябрь на лице Риз лишь тревожное ожидание и готовность к худшему.

После публикации к флешмобу присоединились и другие коллеги Уизерспун - Марк Руффало, Кейт Бейкинсейл, София Вергара, Шарлиз Терон и другие.












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