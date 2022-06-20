ФОТО: Всего на 13 лет младше. Деми Мур показала нового избранника

Голливудская актриса Деми Мур решила перестать скрывать своего нового избранника и выложила фотографии с ним в своем Instagram. 59-летняя звезда c недавних пор встречается с 46-летним швейцарским поваром Даниэлем Хаммом.

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Впервые об их романе заговорили в начале марта, после шоу Chloé на Неделе моды в Париже, куда Мур пришла с новым бойфрендом.

О новом мужчине актрисы известно немногое. Хамм, который около 20 лет назад переехал в США из Швейцарии, владеет собственным веганским рестораном на Манхэттене. Кроме того, он — автор нескольких книг с кулинарными рецептами. В Нью-Йорке мужчина сейчас один из самых популярных поваров, ведущий активную светскую жизнь. У него три дочери от предыдущих отношений.



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Напомним, Деми Мур была замужем за рок-музыкантом Фредди Муром. Затем она стала супругой актера Брюса Уиллиса, подарив ему трех дочерей. После этого звезда вышла замуж за актера Эштона Катчера, который был младше супруги на 15 лет. Их брак распался в 2013 году.