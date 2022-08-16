ФОТО: Всем ребятам пример. Премьер-министр Финляндии ходит в платье за восемь евро

Премьер-министр Финляндии Санна Марин — самая молодая женщина-министр в мире — снова побывала на мероприятии под открытым небом, и ее фотографии привели в восторг пользователей социальных сетей.

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36-летняя премьер-министр Санна Марин много работает, но умеет и отдыхать — в выходные она побывала на фестивале Flow в Хельсинки. Показательно, что туда она отправилась после того встречи с представителями финского музыкального бизнеса, где они обсуждали развитие этой сферы в стране.

Санна сфотографировалась со многими гостями фестиваля в блестящем наряде. Любители моды отметили, что яркое платье Марин можно купить в магазинах всего за восемь евро.

В Финляндии Марин уже называют "фестивальным премьером". Так, например, ее стильный образ на рок-фестивале Ruisrock этим летом в июле вызвал ажиотаж – она появилась в кожаной куртке и джинсовых шортах.

Санна Марин стала широко известна после того, как социал-демократы Финляндии выдвинули ее на пост главы правительства. В декабре 2019 года ее утвердили в должности, и в 34 года Марина стала самой молодой в мире женщиной, занимающей такой пост. Она также известна как женщина, выросшая в союзе однополой пары. Два года назад она вышла замуж за отца своей дочери Маркуса Райкконена.

Ее называют также "политик для поколения Instagram". С таким заголовком вышел материал о Санне Марин в Daily Mail. Марин активно ведет свою страницу в Instagram. Сейчас у нее более 752 тысячи подписчиков — впечатляющая цифра для Финляндии. Перед ними она отчитывается о собраниях, встречах и командировках; делится фотоотчетами с мероприятий и экологических акций, а также пишет о своей повседневной жизни.