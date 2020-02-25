Sputnik/Scanpix
Foto: Sputnik/Scanpix

Российский и советский автор и исполнитель Юрий Антонов поддался на уговоры друзей и стал пользователем социальных сетей.

Едва зарегистрировав профиль, композитор за пару дней опубликовал более двух десятков фотографий. Большая часть из них - концерты и... котики. Которых, судя по всему, Антонов любит. Среди снимков есть фотография с тигрицей и тигренком, рыжей вислоухой кошкой по кличке Мася, полосатым "звукорежиссером" Пашкой и белым безымянным котом.

За пару дней на профиль музыканта подписались более 8 тысяч человек.

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A post shared by Юрий Антонов (@yuryhit) on Feb 25, 2020 at 6:32am PST

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A post shared by Юрий Антонов (@yuryhit) on Feb 24, 2020 at 11:52am PST

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A post shared by Юрий Антонов (@yuryhit) on Feb 24, 2020 at 10:53am PST

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A post shared by Юрий Антонов (@yuryhit) on Feb 24, 2020 at 10:43am PST

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A post shared by Юрий Антонов (@yuryhit) on Feb 23, 2020 at 9:09am PST

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A post shared by Юрий Антонов (@yuryhit) on Feb 23, 2020 at 8:18am PST

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