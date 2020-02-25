Российский и советский автор и исполнитель Юрий Антонов поддался на уговоры друзей и стал пользователем социальных сетей.
Едва зарегистрировав профиль, композитор за пару дней опубликовал более двух десятков фотографий. Большая часть из них - концерты и... котики. Которых, судя по всему, Антонов любит. Среди снимков есть фотография с тигрицей и тигренком, рыжей вислоухой кошкой по кличке Мася, полосатым "звукорежиссером" Пашкой и белым безымянным котом.
За пару дней на профиль музыканта подписались более 8 тысяч человек.